Симоньян рассказала о премии имени Тиграна Кеосаяна в Сочи

По ее словам, в 2026 году выплаты по 1 млн рублей получили уже более десяти человек.

«Он мне советует оттуда, а я распоряжаюсь его наследством и выдаю эту премию людям — будь то воспитательницы в детсаду, которые спасли детей от маньяка, или женщина, которая бросилась в прорубь, чтобы спасти тонущих детей», — подчеркнула Симоньян.

Она добавила, что Тигран Кеосаян был идейным вдохновителем фестиваля «Евразия-Кинофест».

В этом году мероприятие, организованное автономной некоммерческой организацией «Евразия», объединит в Сочи сотни участников из 53 стран. Зрителям представят более 100 кинокартин в 20 номинациях.

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