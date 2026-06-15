Симоньян анонсировала книгу «Не первая любовь»

Она рассказала, что аудиоверсию произведения озвучат с помощью искусственного интеллекта. Реплики Тиграна Кеосаяна в книге прозвучат его голосом.

«Я не знаю, хорошо это или плохо, но не пользоваться этим, наверное, было бы странно. Все реплики, все диалоги в этой книге, где говорит Тигран, озвучивает Тигран. Дальше мы будем по этой книге с Божьей помощью снимать фильм», — заявила Маргарита Симоньян.

Главред RT отметила, что книга должна выйти к 26 сентября — к дню, когда не стало Тиграна Кеосаяна. Симоньян также поблагодарила режиссера Джаника Файзиева, который возглавил фестиваль после Кеосаяна.

III Международный фестиваль «Евразия-Кинофест» проходит в Сочи с 13 по 19 июня. В нем участвуют представители 53 стран, зрителям покажут более 100 фильмов в 20 номинациях.

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