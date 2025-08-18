Симфонический оркестр и шоу фонтанов: как отметят 60-летие Видного

Празднование Дня Ленинского городского округа состоится в первые выходные сентября. В этом году административному центру муниципалитета — городу Видное — исполняется 60 лет. О том, как будут проходить торжества, рассказали в пресс-службе главы Станислава Каторова.

«В 2024 году мы заложили традицию проведения „Ленинского забега“ в рамка Дня города, и она была тепло принята нашими жителями, поэтому забег по центральным улицам Видного снова будет организован. Это станет хорошим началом праздника наряду с Божественной литургией и Благодарственным молебном в Георгиевском храме, а также возложением цветов к Вечному огню. Эти мероприятия пройдут с утра — до 10:30», — приводятся в сообщении слова главы муниципалитета.

По сложившейся традиции, официальная часть Дня города и Ленинского округа пройдет на площади у кинотеатра «Искра». Возложение корзины с цветами к памятнику основателям Видного ознаменует дань памяти и уважения к первостроителям города. После этого на сцене состоится чествование заслуженных людей округа: наиболее достойные жители, внесшие большой вклад в развитие муниципалитета, станут лауреатами премии Ленинского городского округа. Также будет названо имя нового Почетного гражданина.

«В рамках Дня города отправим в Курскую область фуру с гуманитарной помощью, которую собрали наши жители, предприниматели и партийные активисты. Это тоже стало доброй традицией в нашем муниципалитете», — добавил глава Ленинского округа.

После официальной церемонии награждения жителей и гостей округа ждет концерт с участием местных исполнителей и творческих коллективов, также возле «Искры» будут работать развлекательные интерактивные площадки. В 17:00 выступит приглашенный симфонический оркестр, а в 21:00 начнется вечерняя концертная программа. Красивым завершением праздника станет световое шоу фонтанов на Тимоховском пруду и «холодный» фейерверк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.