Сибирская природа и культура представлены на фотовыставке в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово открылась впечатляющая фотовыставка, посвященная сибирской природе, культуре и архитектурному наследию. Посетители смогут насладиться работами профессиональных фотографов, которые приглашают погрузиться в путешествие по Омской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выставка объединяет как живописные пейзажи, так и архитектурные шедевры, раскрывая всю многогранность этого региона.

На торжественном открытии выставки присутствовали губернатор Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор аэропорта Домодедово Андрей Иванов. «Здесь представлены наши соборы, храмы, природа, историко-культурные объекты и Старина сибирская в Большеречье. Мы надеемся, что все пассажиры, проходящие через международный аэропорт Домодедово, обратят внимание на эти произведения искусства и на мгновение окажутся в солнечной, дружелюбной Сибири», — подчеркнул Виталий Хоценко.

Андрей Иванов, генеральный директор аэропорта, добавил: «Приглашаю всех, кто пользуется услугами нашего аэропорта, посмотреть эту выставку и обязательно воспользоваться возможностью долететь до нашей Сибири».

После церемонии открытия для пассажиров и посетителей аэропорта прошел показ новой коллекции одежды, вдохновленной традиционным костюмом села Крестики Омской области. Это дефиле стало символом истории и культурного наследия сибирских традиций.

Марина Шишковская, солистка творческого коллектива, отметила: «Она необъятная, она замечательная, она красивая. О России нужно петь и говорить».

Выставка будет работать до 19 октября. Главная цель таких экспозиций — показать красоту регионов нашей страны, что также подчеркивает акцент на внутреннем туризме, обозначенный Президентом России Владимиром Путиным как один из приоритетов развития России.

