Штурм Сапун-горы и оборона: девятый фильм «Города-герои» посвящен Севастополю
Девятый фильм цикла «Города-герои» посвятили Севастополю
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Россиянам представили девятый, заключительный фильм цикла «Города-герои». Он посвящен Севастополю, сообщается в Telegram-канале «80 лет Великой Победе».
Картина рассказывает о 250 днях героической обороны, фашистской оккупации, штурме Сапун-горы и долгожданном освобождении города.
В фильме будут показаны уникальная хроника и кадры современного города, воспоминания защитника Севастополя ветерана ВОВ Николая Маркианова, а также представят семейную историю певца Стаса Пьехи.
Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.