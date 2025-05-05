Штурм Сапун-горы и оборона: девятый фильм «Города-герои» посвящен Севастополю

Россиянам представили девятый, заключительный фильм цикла «Города-герои». Он посвящен Севастополю, сообщается в Telegram-канале «80 лет Великой Победе».

Картина рассказывает о 250 днях героической обороны, фашистской оккупации, штурме Сапун-горы и долгожданном освобождении города.

В фильме будут показаны уникальная хроника и кадры современного города, воспоминания защитника Севастополя ветерана ВОВ Николая Маркианова, а также представят семейную историю певца Стаса Пьехи.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.