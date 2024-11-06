Школьный музей из Раменского округа стал победителем всероссийского конкурса

Музей стал победителем во Всероссийском конкурсе музеев общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования «Солдаты Великого Отечества» в центральном федеральном округе в номинации «Лучший сельский музей», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В связи с этим 8 ноября в Дергаевской школе № 23 состоится награждение дипломом победителя, вручение призового сертификата, а также тематический «Урок мужества» для школьников.

Почетным гостем мероприятия станет депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев, который и проведет патриотический урок мужества для школьников.

Школьный музей — это коллективный труд учителей, бойцов поискового отряда «Облака» и учащихся, являющийся не только хранилищем ценных материалов, но прежде всего служащий связующим звеном с современностью. Он является одной из форм дополнительного образования детей в условиях школы, развивающим активность и самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды собранных материалов, имеющих воспитательную и научно-познавательную ценность.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.