Школьница из Клина заняла второе место на областном конкурсе чтецов

Учащаяся 11 класса школы «Имена Победы» из городского округа Клин Екатерина Степанкина стала призером областного конкурса юных чтецов, посвященного 130-летию со дня рождения Сергея Есенина. Девушка заняла второе место в старшей возрастной группе, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Екатерина Степанкина прошла школьный и муниципальный этапы конкурса, где также показала высокие результаты. На областном уровне жюри отметило ее исполнение стихотворения «Свищет ветер, серебряный ветер», присудив ей второе место среди участников в возрасте от 15 до 18 лет.

Финал конкурса прошел в онлайн-формате: участники присылали видеозаписи своих выступлений, которые оценивало жюри. Всего конкурс проводился в Московской области с 15 сентября по 20 ноября 2025 года.

Классный руководитель и учитель русского языка и литературы Т.А. Масихина отметила: «Екатерина Степанкина — очень талантливая и разносторонняя ученица. На протяжении всего обучения она проявляла интерес к русскому языку и литературе. Однако на этом круг ее интересов не ограничивается: большое внимание она сейчас уделяет информатике», — рассказала педагог.

Организаторы конкурса отметили высокий уровень подготовки участников и выразили благодарность педагогам, поддерживающим интерес школьников к литературе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил на Ежегодном форуме педагогов Подмосковья — 2025. На мероприятии подводят итоги учебного года и объявляют рейтинг школ.

Воробьев наградил директоров лучших школ Подмосковья. В их числе флагманы — физтех-лицей им. П.Л. Капицы и Областная гимназия им. Е.М. Примакова.