Школьники Воскресенска приняли участие в фестивале интеллектуальных игр

В прошедшие выходные юные жители Воскресенска приняли участие в IХ открытом межрегиональном фестивале интеллектуальных игр среди школьников «Павловская ласточка». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

40 команд из 16 регионов России собрались на турнире, чтобы показать свои знания, интеллект и эрудицию. Наш городской округ представляли команда «Топинамбур» из белоозерского «Лицея № 23» и Георгий Соколов (команда «La’Cringe» «Гимназия № 1» Воскресенска) в составе долгопрудненских «Логарифмов».

Юные знатоки на протяжении двух дней соревновались в таких дисциплинах, как «Командная Своя игра», «Что? Где? Когда?», «Пентагон» и «Брейн-ринг». Все команды были разделены на три возрастные категории: Д (5–7-е классы), М (8–9-е классы), Ш (10–11-е классы).

Гостями фестиваля выступили игроки команд телевизионного элитарного клуба «Что? Где? Когда?» и обладатели Хрустальной совы Борис Белозеров, Анастасия Шутова и Ким Галачян, которые с удовольствием фотографировались с участниками и раздавали автографы.

По итогам фестиваля команда «Топинамбур» заняла 2-е место в группе «Ш» в дисциплине «Пентагон», а также1-е в незачетной «Музыкальной своей игре».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.