Школьники Воскресенска побывали на выставке, посвященной Юрию Гагарину

В Воскресенской городской библиотеке № 3 состоялось выставка-портрет «Звездный сын планеты Земля», посвященная дню рождения Юрия Гагарина — летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, кавалера высших знаков отличия ряда государств, почетного гражданина многих российских и зарубежных городов, совершившего первый в истории человечества полет в космос. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воскресенска.

Сотрудники библиотеки познакомили школьников с биографией покорителя космических просторов, узнали о том, каким целеустремленным был молодой человек в своей мечте.

Юрий Гагарин стал первым в истории человеком, увидевшим нашу планету из космоса. Его полет стал мощнейшим стимулом для развития науки и технологий, особенно в области космонавтики. Именно советский космонавт стал первым посланником человечества в космосе, проложив дорогу для будущих поколений исследователей.

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