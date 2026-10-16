Школьники в Воскресенске изучили историю химзавода на краеведческом часе

Восьмиклассники 15 октября посетили краеведческий час «Воскресенск — город химиков» в Центральной библиотеке имени Инны Гофф. Они узнали о развитии химического завода и провели виртуальные эксперименты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заведующая отделом краеведения Елена Юрова рассказала школьникам об истории создания Воскресенского химического завода и этапах его превращения в ведущее предприятие химической промышленности.

Участники встречи посмотрели краеведческий фильм «Первые директора». Пресс-служба химкомбината создала его, чтобы познакомить зрителей с людьми, которые строили и развивали завод.

Затем сотрудники провели экскурсию по обновленным залам модельной библиотеки. Они объяснили, какие возможности и функции появились после модернизации.

Особый интерес у школьников вызвала локация «Химическая лаборатория». С помощью VR-шлемов ребята погрузились в виртуальную реальность, попробовали себя в роли исследователей и провели безопасные эксперименты. Такой формат позволил совместить знакомство с историей города и современными технологиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.