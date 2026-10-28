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Школьники в Химках освоили аккорды на мастер-классе по программе Башмета

Педагог Елена Двоскина 27 октября провела мастер-класс по сольфеджио в Центральной детской школе искусств Химок. Занятие по Всероссийской программе «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» посетили 40 учеников и их педагоги, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мастер-классе участвовали школьники разных возрастов — от первоклассников, которые только знакомятся с интервалами, до будущих выпускников. Ученики средних классов работали над точностью интонации и доминантсептаккордами. Девятиклассники получили рекомендации для поступления в ведущие музыкальные вузы страны.

«Такие мастер-классы дают ученикам реальную пользу: они видят, как теория работает на практике, и получают мотивацию двигаться дальше. Ребята строили аккорды и разбирали интонацию», — отметила директор школы, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Педагоги обсудили методики преподавания и приемы развития слуха. Они смогли задать вопросы Елене Двоскиной и сразу получить обратную связь.

В 2021 году Центральная детская школа искусств заняла первое место в Общероссийском конкурсе министерства культуры РФ «Лучшая детская школа искусств». Сейчас сотни детей изучают здесь музыку, живопись, хореографию и театральное искусство.

Участие в программе Башмета — часть системной работы школы по поддержке одаренных детей. Учреждение помогает им готовиться к поступлению, организует прослушивания и подбирает репертуар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.