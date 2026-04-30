Школьники Можайского округа изучили традиции северных народов России

В Можайском культурно-досуговом центре в самом разгаре серия интерактивных программ в рамках проекта «Славянские традиции». 29 апреля свои двери для школьников Можайского округа открыла этнографическая экспедиция по Карелии, берегам Северной Двины и Беломорью, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Поскольку 2026 год объявлен Годом единства народов России и коренных малочисленных народов, знакомство посвятили культуре Русского Севера и самобытному народу — вепсам.

Ребята слушали и даже исполняли частушки на вепсском языке, а также разучили старинный танец-шествие Круугу, напоминающий живую цепочку. Первоклассники познакомились с танцем Харкин, что в переводе означает «Мутовка»: им рассказали, что мутовка — это старинный венчик из сосны для замешивания теста, который по традиции заготавливали в Великий четверг. Кроме того, школьники увидели задорную «Ингерманландскую пириллейку» в исполнении ансамбля танца «Калинка» и весело поиграли в карельскую дразнилку «Сякки-варвакки», где ведущему с завязанными глазами нужно было угадать друзей по хлопкам.

Кульминацией программы стала «Творческая мастерская» по приготовлению калиток: участники не только лепили традиционные открытые пирожки из ржаной муки, но и узнали легенды появления их названия. Проект «Славянские традиции» продолжает реализовываться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.