Школьники из Домодедова получили Гран-при в «Артеке» за фильм о ВОВ

Путевка в международный детский центр ребятам была вручена после победы в конкурсе хроникальных фильмов «Без срока давности: непокоренные», где они продемонстрировали две киноленты о Великой Отечественной войне.

Конкурс объединил юных авторов из России и Белоруссии. Его цель — рассказать о трагедии геноцида советского народа во время ВОВ.

«Известно, что погибли около 27 млн человек. Из них 11 млн — военнослужащие, а около 16 млн — мирные граждане: старики, женщины и дети. И вот как раз невинным жертвам войны посвящен этот конкурс», — сказала Римма Моисеева, советник директора аналитического департамента Госфильмофонда и руководитель студии «САМИ».

Первый проект студии — видеостихотворение на основе «Реквиема» Роберта Рождественского. Затем ребята сняли репортаж «Лишенная детства», в котором они взяли интервью у узницы австрийского концлагеря Татьяны Яковлевны Ковалевой. Кинолента произвела на жюри неизгладимое впечатление.

Победив в конкурсе, студия отправилась в «Артек». Школьники приняли участие в смене, посвященной исторической памяти. Там всего за четыре дня ребятам нужно было снять и смонтировать еще одну киноленту. В результате участники продемонстрировали зрителям и жюри фильм о Владимире Аасе — «Артековец ААС».

«Это его небольшая биография: как он из Эстонии попал в лагерь, прошел путь до Белокурихи. А еще в фильме рассказали о подвиге его мамы — она вынесла из концлагеря двух военных», — рассказал участник студии Дмитрий Чепелев.

Эта работа оказалась удостоена Гран-при конкурса. Фильмы юных кинематографистов назвали не просто конкурсным проектом, а живой, искренней памятью о героизме, боли и мужестве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.