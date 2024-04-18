Школьникам из Москвы рассказали историю села Коломенское

Специалист по русскому искусству второй половины XVII века, представитель музея-заповедника «Коломенское» Павел Николаев познакомил школьников с историей села Коломенское. Лекция прошла в рамках историко-патриотического клуба «Наша Москва», сообщает «Вечерняя Москва».

На уроке побывали учащиеся столичных медиаклассов, которые открыты на базе 185 городских школ. Они специализируются на подготовке будущих журналистов.

Николаев отметил, что Коломенское связано с разными историческими событиями, среди которых восстание Ивана Болотникова и Медный бунт. Кроме того, во времена правления Петра I здесь также были сформированы первые потешные полки.

На территории села можно встретить знаменитые архитектурные постройки, в том числе дворец царя Алексея Михайловича. Кроме того, в Коломенском стоят 600-летние дубы и яблоневые сады.

Эксперт добавил, что в скором времени в Коломенском проведут реконструкцию и благоустроят территорию усадьбы.