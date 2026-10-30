Школьник из Химок завоевал Гран-при конкурса «Голос ЮИД Подмосковья»

Финал конкурса прошел в Красногорском культурно-досуговом центре «Подмосковье». Его организовали Госавтоинспекция Московской области и региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения». Юные инспекторы движения из разных муниципалитетов исполнили авторские песни и известные композиции в современной аранжировке. Гран-при завоевал Лев Куриченков из химкинской школы «Лига первых».

«Важно, что участники ЮИД используют свои способности не только для самореализации, но и для решения общественно значимых задач. Через музыку и творчество они доносят до сверстников идеи ответственного поведения на дорогах», — отметила начальник управления по образованию администрации городского округа Химки Ирина Болгова.

Среди почетных гостей и членов жюри были представители региональных органов власти, Госавтоинспекции, общественных организаций и музыкальной индустрии. В их числе — начальник управления Госавтоинспекции Московской области Виктор Кузнецов, заместитель министра образования Московской области Татьяна Лукьяненко, представители организации «Юные инспекторы движения», руководитель и солисты арт-групп «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого».

В финале выступил битбоксер Вахтанг Каландадзе — восьмикратный чемпион России и вице-чемпион мира. Все участники получили дипломы и памятные подарки.

Фото: пресс-служба культурно-досугового центра «Подмосковье».

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.