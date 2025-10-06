Шесть педагогов Подмосковья вошли в число лауреатов президентской премии

Подведены итоги конкурса на присуждение премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства детских школ искусств, училищ и вузов за достижения в педагогической деятельности в 2025 году. Лауреатами от региона стали шесть педагогов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

150 премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства учреждены Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2022 года № 102 «О премиях лучшим преподавателям в области музыкального искусства». Премии вручаются преподавателям детских школ искусств, профессиональных образовательных организаций и вузов, реализующих образовательные программы в области музыкального искусства, по результатам конкурса, проводимого Министерством культуры Российской Федерации. Четвертый год на конкурсной основе Минкультуры России вручаются 100 премий лучшим преподавателям детских школ искусств, 25 премий лучшим педагогам училищ и 25 премий лучшим преподавателям вузов.

Всего в конкурсную комиссию Минкультуры России в 2025 году поступило 676 заявок от образовательных организаций 80-ти субъектов Российской Федерации и города Байконура. От Московской области поступило 22 заявки: 19 — от преподавателей детских школ искусств и 3 — от преподавателя колледжей сферы культуры.

Для оценки кандидатов была сформирована специальная комиссия, в состав которой вошли представители творческих и общественных объединений, руководители и преподаватели образовательных организаций, реализующих программы в области музыкального искусства. Комиссия оценивала кандидатов по трем критериям: наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения учеников, опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях.

В 2025 году победителями стали 150 представителей из 50 регионов страны, в том числе шесть представителей от Московской области:

Баранов Д. А., преподаватель по классу балалайки МАО ДО «Центральная детская школа искусств» г. о. Химки;

Гучинская И.Ю., преподаватель по классу скрипки МАОУ ДО «Клинская детская школа искусств им. П. И. Чайковского» г. о. Клин;

Князьков Н.Н., преподаватель по классу флейты и ударных инструментов МУ ДО «Воскресенская детская школа искусств», г. о. Воскресенск;

Пономаренко Д. М., преподаватель духовых инструментов МУ ДО «Обуховская детская школа искусств, Богородский г. о.;

Серветник О.А., преподаватель по классу скрипки МБУ ДО «Мытищинская детская музыкальная школа», г. о. Мытищи;

Неделько Н.Н., преподаватель по классу гитары ГАПОУ МО «Московской Губернский колледж искусств», Московская область.

Денис Александрович Баранов — заслуженный работник культуры Московской области, чье имя неразрывно связано с блестящими победами его учеников. Под его руководством воспитанники-балалаечники ежегодно становятся лауреатами конкурсов различного уровня. Денис Александрович руководит уникальным Образцовым оркестром «Русская мозаика». Благодаря его энергии и таланту отдел народных инструментов школы стал одним из крупнейших в России, объединив более 90 юных музыкантов.

Ирина Юрьевна Гучинская — автор общеразвивающей программы «Скрипка раньше букваря», руководитель ансамбля скрипачей «Камертон». Ее ученики ежегодно становятся победителями международных, областных и региональных конкурсов. Яркий пример — Анна Матвеева, которая стала участником творческих смен образовательного центра «Сириус», лауреатом именной стипендии Благотворительного фонда «Новые имена Иветты Вороновой», победителем регионального тура Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», а сейчас продолжает обучение в Академическом музыкальном училище при Московской Государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Николай Николаевич Князьков в профессии уже 19 лет. За эти годы зарекомендовал себя как высокопрофессиональный специалист, превосходно владеющий инструментом и методикой преподавания. Он активно внедряет современные педагогические технологии, возглавляет секцию духовых и ударных инструментов Воскресенского методического объединения, участвует в профессиональных семинарах и мастер-классах. Многие ученики Николая Николаевича продолжили свое обучение в ведущих музыкальных колледжах и вузах страны.

Дмитрий Михайлович Пономаренко работает в Обуховской детской школе искусств. За это время он создал и возглавил отдел духовых и ударных инструментов, организовал Детский духовой оркестр. Под его руководством коллектив завоевал звание лауреата I степени Всероссийского конкурса «Музыкальный марафон». Дмитрий Михайлович сам пишет аранжировки для своих воспитанников.

Ольга Анатольевна Серветник работает в сфере музыкального образования Подмосковья уже 20 лет. Ее воспитанники неоднократно становились обладателями Гран-при и лауреатами различных степеней во множестве конкурсов разных уровней. Ольга Анатольевна повышает свое профессиональное мастерство в ходе мастер-классов, обучающих семинаров, обменивается опытом с коллегами на открытых уроках для других образовательных учреждений. Ежегодно выпускники ее класса поступают в учреждения среднего профессионального образования в области музыкального искусства.

Никита Николаевич Неделько — один из ярчайших представителей молодого поколения гитаристов России. Его выступления проходили во многих регионах нашей страны и за рубежом. Он активно занимается преподавательской деятельностью. За свою педагогическую карьеру вырастил несколько поколений талантливых гитаристов. Студенты класса Никиты Николаевича поступают в ведущие музыкальные вузы России, а сам он является лауреатом более 30 всероссийских и международных конкурсов, четырехкратный золотой медалист Дельфийских игр России, пятикратный стипендиат премии Президента РФ.

