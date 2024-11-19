Шатурский предприниматель установил на территории бизнес-центра новый арт-объект, который присоединился к уже имеющимся Мухе и Дереву, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Михаил Бобков — самый креативный представитель бизнес-сообщества округа. По сообщению управления инвестиции и экономического развития администрации городского округа Шатура, Михаил Бобков принимает активное участие в социально-значимых мероприятиях и событиях муниципалитета. Его нестандартные решения и идеи вызывают положительный отклик у жителей.

На территории бизнес-центра «Возрождение» в Шатуре был представлен новый арт-объект. Советуем скептикам относится к нему с юмором. В дополнение к уже имеющимся Мухе и Дереву дел присоединился Комар. Комар — широко известный в Подмосковье и соседних регионах представитель нашей экосистемы.

Отметим, что арт-объекты не всегда несут какой-то глубокий смысл, но цель его установки достигнута: они вызывает позитивные эмоции и улыбки. Благодаря оригинальным идеям предпринимателя, вокруг бизнес-центра постепенно формируется новое интересное пространство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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