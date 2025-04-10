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SHAMAN проведет урок музыки в лицее в Долгопрудном

Популярный российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) посетит Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном 17 апреля. Он проведет там открытый урок музыки «Звуки родного края», сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ Сергея Колунова.

Мероприятие пройдет в рамках поддержки инициативы о включении патриотических музыкальных композиций отечественных певцов в школьную программу.

Заслуженный артист России Дронов проведет урок для 7-8 классов. Участники мероприятия обсудят песни о родном крае, а также их влияние на общество.

Школьникам предложат проанализировать трек артиста «Моя Россия». Они осудят текст, музыкальные особенности произведения. Также дети исполнят ее хором вместе с Дроновым.

У SHAMAN уже был опыт участия в подобном уроке. Он провел его в марте в родной гимназии в Новомосковске Тульской области.

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