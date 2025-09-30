Съезд органов охраны памятников истории и культуры пройдет в Нижнем Новгороде

30 сентября на Нижегородской ярмарке в Нижнем Новгороде состоится Всероссийский съезд органов охраны памятников истории и культуры, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на организаторов.

В мероприятии примут участие как представители федеральных и региональных органов власти, так и различных организаций, чья деятельность связана с сохранением объектов культурного наследия и их вовлечением в хозяйственный оборот.

В рамках программы съезда запланированы пленарные сессии и тематические круглые столы, посвященные вопросам градостроительного регулирования, государственной охраны культурных объектов, защиты объектов, включенных в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, и сохранения археологических памятников.

Кроме того, 30 сентября и 1 октября с участием экспертов федерального уровня будут рассмотрены вопросы современного использования исторических зданий, лицензирования и аттестации специалистов и экспертов, а также охраны объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

