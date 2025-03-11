Сестрорецкий парк подготовит насыщенную программу мероприятий

Сестрорецкий парк в Клину подготовит насыщенную программу мероприятий на выходные, сообщили в пресс-службе округа.

На детской площадке нижней территории Сестрорецкого парка 14 марта с 14:30 до 15:00 пройдет «Зарядка в парке». Сразу после, с 15:00 до 15:30 — программа «Весеннее настроение». Если погода окажется благосклонной, то ребят ждут подвижные игры на свежем воздухе. В случае непогоды — будут организованы настольные игры.

Субботнее утро 15 марта начнется с традиционной пробежки. В 9:00 стартует еженедельный забег «5 Верст». Все желающие, независимо от возраста и уровня подготовки, смогут проверить свои силы на дистанции в 5 километров. Старт у арки «Я люблю парк».

После обеда парк вновь оживет. С 15:00 до 16:00 юных посетителей ждёт программа «В гостях у русской сказки». Ребята отправятся в путешествие по сказке «Маша и медведь».

Продолжит день мастер-класс «Пирожок» (16:00-16:30), посвященный русским народным традициям. Участники узнают о культуре наших предков, а затем попробуют себя в роли кулинаров, смастерив собственный «пирожок» из подручных материалов.

Завершится этот день знакомством с русскими народными играми. С 16:30 до 17:00 пройдут традиционные забавы, такие как «Ручеёк» и «Горячий пирожок от Маши».

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