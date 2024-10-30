Серпуховские школьницы стали лауреатами конкурса «Большая перемена»

Участие в церемонии награждения школьников принял первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

В числе награжденных — жительницы городского округа Серпухов.

За выдающиеся способности были отмечены учащиеся школы № 18 Ирина Бычкова (педагог-наставник И. В. Асанова) и Валерия Русецкая (педагог-наставник Е. В. Филиппова): они стали лауреатами II степени. Девушкам вручили денежные сертификаты на образование.

«Большая перемена» — флагманский проект «Движения Первых». Соорганизатором конкурса выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Проект входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей», проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.