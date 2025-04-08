Серпуховские музыканты завоевали призовые места на всероссийских и международных конкурсах

Международный фестиваль «Рояль в джазе»

Ученик Детской школы искусств имени А. А. Алябьева Иван Коломыткин добился успеха на Международном конкурсе-фестивале «Рояль в джазе», проходившем в московском Музыкальном училище джазового искусства при Российской академии музыки имени Гнесиных. Иван завоевал звание Лауреата III степени в номинации «Параллельно с джазом». Руководитель молодого музыканта — преподаватель Ирина Бартош.

Всероссийский конкурс «ОХТА-КубОК-2025»

Не менее удачным стало выступление учащихся класса преподавателя Марины Марковой из той же школы на XI Всероссийском конкурсе исполнителей на музыкальных инструментах «ОХТА-КубОК-2025». Александре Хрестиной было присуждено звание Лауреата I степени, а Добрыня Кузнецов получил награду Лауреата III степени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.