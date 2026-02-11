Серпуховские артисты мастерски исполнили народные танцы
Фото - © Губернский колледж
8 февраля в стенах Дворца культуры имени В. И. Ленина прошел III Международный многожанровый фестиваль-конкурс творчества и искусств «ART-ПУЛЬС», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Воспитанники Образцового коллектива «Ансамбль танца „Славянский лик“ Губернского колледжа под руководством Джамили Старостиной показали невероятные результаты, завоевав ГРАН-ПРИ фестиваля и награды в номинациях.
«Монгольская статуэтка». Васильченкова Ева — Лауреат I степени!
«Эрзяночка». Карабанова Варвара — Лауреат I степени.
«Ой, на горке» — Лауреат I степени. Танец ставропольских казаков.
«Толчея» — Лауреат I степени! Танец на хореографическом материале Костромской области.
«Озорные дробушки» — Лауреат I степени. Дебют.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.
«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.