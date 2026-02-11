Серпуховские артисты мастерски исполнили народные танцы

сегодня в 10:50

8 февраля в стенах Дворца культуры имени В. И. Ленина прошел III Международный многожанровый фестиваль-конкурс творчества и искусств «ART-ПУЛЬС», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Воспитанники Образцового коллектива «Ансамбль танца „Славянский лик“ Губернского колледжа под руководством Джамили Старостиной показали невероятные результаты, завоевав ГРАН-ПРИ фестиваля и награды в номинациях.

«Монгольская статуэтка». Васильченкова Ева — Лауреат I степени!

«Эрзяночка». Карабанова Варвара — Лауреат I степени.

«Ой, на горке» — Лауреат I степени. Танец ставропольских казаков.

«Толчея» — Лауреат I степени! Танец на хореографическом материале Костромской области.

«Озорные дробушки» — Лауреат I степени. Дебют.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.