Серпуховская святыня обновила колокола

Во Владычнем монастыре Московской области установили десять новых колоколов, сообщили в пресс-службе Серпуховского горокруга.

Десять колоколов весом от 8 до 780 кг приобрели на пожертвования прихожан и членов Попечительского совета обители. До этого в монастыре было пять разрозненных колоколов, не имевших благозвучного звучания, а самый большой из них весил всего 240 кг.

Монастырь был основан в 1360 году святителем Алексием. И первая его деревянная церковь была посвящена Введению Богородицы во храм. Каменный собор на её месте был отстроен в 1362 году Существующий ныне собор был построен в период правления Бориса Годунова и обладает характерными архитектурными чертами того времени.

Главной святыней Владычного женского монастыря в Серпухове на протяжении веков была чудотворная икона «Введение Пресвятой Богородицы во Святая Святых», написанная в 1377 году.

В 2016 году, после посвящения, в соборе появился образ Введения Пресвятой Богородицы во Святая Святых с частицей мощей Богоотец Иоакима и Анны и архидиакона Лаврентия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.