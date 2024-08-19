Серпуховская святыня обновила колокола
Фото - © Игумения Алексия
Во Владычнем монастыре Московской области установили десять новых колоколов, сообщили в пресс-службе Серпуховского горокруга.
Десять колоколов весом от 8 до 780 кг приобрели на пожертвования прихожан и членов Попечительского совета обители. До этого в монастыре было пять разрозненных колоколов, не имевших благозвучного звучания, а самый большой из них весил всего 240 кг.
Монастырь был основан в 1360 году святителем Алексием. И первая его деревянная церковь была посвящена Введению Богородицы во храм. Каменный собор на её месте был отстроен в 1362 году Существующий ныне собор был построен в период правления Бориса Годунова и обладает характерными архитектурными чертами того времени.
Главной святыней Владычного женского монастыря в Серпухове на протяжении веков была чудотворная икона «Введение Пресвятой Богородицы во Святая Святых», написанная в 1377 году.
В 2016 году, после посвящения, в соборе появился образ Введения Пресвятой Богородицы во Святая Святых с частицей мощей Богоотец Иоакима и Анны и архидиакона Лаврентия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.