Серпуховичи приняли участие в Чемпионате массового спорта по спортивным бальным танцам

Воспитанники спортивной школы «Зубренок» с большим успехом приняли участие в Осеннем блоке Чемпионата массового спорта по спортивным бальным танцам, который проходил в Москве, передает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Под чутким руководством тренера Анны Пыпки ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и завоевали множество наград.

В младшей группе особенно выделилась Лобанова Анна, завоевавшая семь I мест, что подтверждает её превосходное мастерство и уверенность на паркете. Трошина Анастасия также показала отличные результаты, став обладательницей пяти I мест и IV места. Герасимов Егор не остался без внимания, завоевав три I места, а также II и III места.

Спортсмены средней группы также проявили себя на высоком уровне. Владимирова Аксинья завоевала два I места и четыре II места, демонстрируя стабильность и прогресс в своих выступлениях. Садовская Эмилия смогла занять четыре II места и два III места, а Гришанова Николь порадовала всех своим I местом. Богданова Аделина показала результаты III, IV и V мест, а Панфилова Алиса заняла II, VI и VIII места.

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