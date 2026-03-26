Серябкина заявила, что разошлась с Фадеевым «с любовью»

Певица Ольга Серябкина заявила, что рассталась с продюсером Максимом Фадеевым и группой SEREBRO без конфликтов и сохранила теплое отношение к прошлому этапу карьеры, сообщает Газета.ru .

Артистка рассказала, что ее уход из SEREBRO и разрыв контракта с Максимом Фадеевым прошли спокойно. По ее словам, никаких скандалов не было, а отношения с продюсером завершились по-дружески.

«Да, сейчас мы не работаем вместе и не созваниваемся — у каждого своя творческая жизнь. Тем не менее ушла я с абсолютной любовью к тому периоду, когда была в группе. А я была в ней 13 лет», — отметила Серябкина.

Певица добавила, что умеет расставаться с людьми без конфликтов. Серябкина была автором многих хитов SEREBRO, включая «Мама Люба», Mimimi, «Мало тебя» и «Я тебя не отдам». В 2018 году она покинула коллектив, а в 2019-м выпустила сольный альбом «Косатка в небе». Ранее артистка также отказалась от роли в театре.

