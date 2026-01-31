Сергунина: в Москве вышла серия аудиоэкскурсий в рамках проекта «Мой район»

В Москве вышла серия бесплатных аудио-маршрутов под названием «Гуляем по районам», предлагающих знакомство с нетривиальными местами столицы. Все желающие могут совершить увлекательные путешествия по местным достопримечательностям: паркам, небольшим садам, мостам и бульварам, об этом сообщила заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По словам Сергуниной, аудиогиды позволят узнать, как формировался облик города за пределами его исторического центра, а также о людях и событиях, оставивших свой след на территориях, ставших неотъемлемой частью жизни жителей Москвы.

«Проект насчитывает уже 45 выпусков. Каждый из них посвящен отдельному району Москвы. Короткие рассказы составлены так, чтобы их было удобно слушать во время прогулки. Подборка постепенно будет пополняться», — отметила Сергунина.

Так, во время экскурсии по району Аэропорт слушателям откроют секрет происхождения его названия и расскажут об истории Петровского дворца. Прогуливаясь по аллеям одноименного парка, можно выйти к площади Космонавта Комарова, храму Благовещения Пресвятой Богородицы и обелиску «Путеводная звезда гусара». Недалеко расположен знаменитый Городок художников, где жили и работали такие выдающиеся творцы, как Игорь Грабарь и Владимир Татлин.

Прогулка по Хорошево-Мневникам начнется с осмотра Живописного моста, привлекающего внимание не только своей уникальной конструкцией, но и захватывающими видами, открывающимися с его высоты. Далее маршрут пролегает через Серебряный бор — популярное место отдыха у горожан.

В Вешняках предлагается исследовать усадьбу Кусково и окружающий ее парк. На территории комплекса находятся уникальные архитектурные сооружения: созданный из дерева летний дворец, принадлежавший П. Б. Шереметеву, и павильон «Грот», декорированный раковинами различных моллюсков. Продолжить прогулку можно по благоустроенным дорожкам Кусковского лесопарка.

Аудиогиды доступны для прослушивания на сайте столичной программы «Мой район», а также на популярных платформах для подкастов. Средняя продолжительность каждого аудиогида составляет около 5-6 минут.

Программа «Мой район» направлена на улучшение качества жизни во всех районах Москвы, создавая комфортную среду, включающую удобные дворы и парки, а также современные объекты инфраструктуры в шаговой доступности от дома.

