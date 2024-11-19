Сергунина: в московских школах искусств проводят цикл встреч «Урок со звездой»

Более 1,5 тыс. ребят из 32 детских школ и колледжей искусств Москвы познакомились со знаменитыми музыкантами, артистами, художниками и дизайнерами на встречах в рамках проекта «Урок со звездой», которые проходят в учреждениях с начала учебного года, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

«Известные деятели культуры уже провели 16 занятий. Юные таланты получили возможность пообщаться с такими звездами, как Юрий Башмет, Игорь Бутман и Надежда Бабкина», — рассказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что до конца текущего года планируется провести ещё несколько мероприятий, в том числе связанных с подготовкой новогодних телевизионных программ. Формат открытых уроков вызвал интерес не только у учеников, но и у представителей творческой сферы.

Народный артист России, знаменитый саксофонист Игорь Бутман посетил Московскую городскую детскую музыкальную школу имени И. О. Дунаевского. В ходе визита он рассказал о своём опыте обучения игре на саксофоне и поделился воспоминаниями о гастрольных поездках.

Известный дирижер Юрий Башмет встретился с учениками музыкальной школы имени Людвига ван Бетховена. Он рассказал о совмещении обучения игре на разных инструментах и предложил самым смелым попробовать сыграть на фортепиано в четыре руки.

Фото - © Пресс-служба столичного департамента культуры Фото - © Пресс-служба столичного департамента культуры Фото - © Пресс-служба столичного департамента культуры

Народная артистка России Надежда Бабкина провела открытый урок для учеников фольклорного отделения детской музыкальной школы имени В. Ф. Одоевского. В завершение урока состоялся хоровод, в котором приняли участие как ученики, так и артисты ансамбля «Русская песня».

Встреча гендиректором концертного зала «Зарядье» и худруком Московского государственного симфонического оркестра Иваном Рудиным состоялась в детской музыкальной школе имени С. И. Танеева. Ребята узнали о его опыте учебы в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных и размышлениях об управлении большим творческим коллективом.

Студенты Московского музыкально-педагогического колледжа в рамках цикла встреч «Урок со звездой» пообщались с гендиректором «Москонцерта», киносценаристом и продюсером Ильей Бачуриным, а народный художник СССР Александр Шилов организовал для участников проекта несколько экскурсий по своей галерее.

Сегодня в городе действуют более 150 творческих образовательных организаций, где работают около 6,5 тыс. преподавателей, включая 2 тыс. молодых специалистов. Они не только обучают учеников, но и активно участвуют в концертной деятельности, становясь лауреатами российских и международных конкурсов.