Сергунина: в кинопарке «Москино» прошли съемки 5 фильмов-сказок к Новому году

Съемки пяти фильмов-сказок к Новому году прошли в кинопарке «Москино». Всего с момента открытия первой очереди масштабного проекта были сняты более 70 фильмов и сериалов, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

«В кинопарке есть все необходимое для работы над историческими, современными, футуристическими и сказочными сюжетами. Здесь сняли больше 70 сериалов и фильмов, 5 из которых — на новогоднюю тематику», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день 2 киноленты уже вышли на большой экран, остальные появятся в прокате позднее. Наиболее востребованными декорациями для создания новогодних фильмов стали «Улицы Москвы», «Дом Деда Мороза», «Ковбойский городок» и «Витебский вокзал».

Так, в кинопарке «Москино» к Новому году сняли фильм «Баба Яга спасает Новый год». Также все желающие смогут увидеть в кинотеатрах приключенческую комедию «Одна дома: Великолепная пятерка».

Кроме того, в текущем году завершились съемки фильма «Письмо Деду Морозу» продюсерского центра Киностудии им. Максима Горького. Главные роли исполнили актер Иван Охлобыстин и известная латиноамериканская артистка Наталия Орейро. Фильм выйдет в прокат в конце 2025 года.

Ранее в кинопарке «Москино» состоялись премьерные показы мультимедийного спектакля «Соборная площадь». Над спектаклем работала команда во главе с режиссером и продюсером, худруком «Нового Театра» Эдуардом Бояковым.