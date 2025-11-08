Сергунина: открытая неделя науки стран БРИКС+ пройдет в «Зарядье»

В парке «Зарядье» с 10 по 15 ноября состоится Открытая неделя науки стран БРИКС+. Жители и гости Москвы смогут посетить лекции от ученых из разных стран, посмотреть научно-популярные киноленты и принять участие в интерактивных мастер-классах, об этом рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По словам Сергуниной, подобные масштабные мероприятия уже проходили в Шэньчжэне, Рио-де-Жанейро и Минске. Площадкой для программы станет научно-познавательный центр «Заповедное посольство».

«Запланировано почти 40 мероприятий. Участникам расскажут о современных исследованиях в области робототехники и способах обучения нейросетей, познакомят с основами физики, химии, ботаники, геологии и других дисциплин», — сообщила Наталья Сергунина.

В рамках лекций обсудят перспективы искусственного интеллекта, передовые агротехнологии и функционирование ускорителей частиц. На мастер-классах участники смогут на практике изучить дифракцию лазерного луча, увидеть проявление механического напряжения в различных материалах и ознакомиться со свойствами света, такими как дисперсия, дифракция и интерференция.

Помимо этого, вниманию зрителей представят документальные фильмы о современных открытиях молодых ученых, а также о Московском планетарии, одном из старейших и крупнейших планетариев в мире.

Подробное расписание доступно на сайте парка «Зарядье». Для участия в некоторых мероприятиях потребуется предварительная регистрация.

В сентябре в Москве прошел форум «Облачные города», посвященный будущему городов БРИКС и сосредоточенный на темах роботизации и искусственного интеллекта. В форуме приняли участие представители Китая, ЮАР, ОАЭ, Малайзии, Турции и других государств.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.