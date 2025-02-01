Сергунина: мастер-классы проводят на фестивале «Китайский Новый год в Москве»

Творческие и познавательные мастер-классы проводят в рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве». Он идет в российской столице до 9 февраля, заявила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы — руководитель аппарата и правительства Москвы Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Для жителей и гостей мегаполиса проводят шоу с участием барабанщиков, цирковые выступления. Также при посещении можно съесть блюда азиатской кухни, сфотографироваться в оборудованных локациях. Помимо этого, пройдут мастер-классы, рассчитанные на посетителей любого возраста. Ряд мероприятий организуют участники из КНР, отметила заммэра.

«Всем желающим предлагают позаниматься каллиграфией, смастерить китайские традиционные фонарики и веера, сыграть в настольные игры, например в восточные аналоги шахмат и домино. Занятия проводят на разных площадках, в их числе Тверской бульвар, Манежная и Тверская площади», — рассказала Сергунина.

Внимание рекомендуется обратить на развлечения, которые организовывают на Манежной площади и переходе на площадь Революции. Павильоны, установленные в этих местах, сделаны в стиле пагод. В них посетителям расскажут о культуре Востока, искусстве и церемониях питья чая.

В павильонах гости смогут сделать фигурки для театра теней, подарки для Китайского Нового года, украшения для дома. Также участники расскажут, как создать хлопушки и музыкальные инструменты.

Эксперты, участвующие в мероприятии, поведают о традициях отмечания Нового года в КНР. Они изготовят сладкие подарки, а также сделают драконов из бумаги, картона.

Там же проводят мастер-классы по настольным играм. Гостям рассказывают про шахматы сянци, их историю.

Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Фото - © Пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Помимо этого, проводятся соревнования среди поклонников вэйци. В рамках этой игры соперники используют белые и черные камни. Ими противникам нужно заложить все поле, вытеснив друг друга.

На Тверской площади жители столицы и гости города сделают в рамках занятий веера. Также их научат создавать с помощью веревок и монет украшения для дома. Помимо этого, москвичи оформят азиатские фонарики.

На Тверском бульваре гости смогут разрисовать игрушечный поезд красного цвета, а также заполучить подвеску, сделанную в виде золотого дракона. Еще гости украсят изделия из керамики, например, чайники, стаканы и копилки. Те, кто сделает лучшую работу, выиграет бумажное панно красного цвета с золотыми иероглифами.

Во время фестиваля «Китайский Новый год в Москве» организуют не менее 400 мероприятий. Посетить их можно бесплатно. Заранее регистрироваться не нужно. Подробнее о событии рассказывается в материале интернет-издания «Russpass-журнал».

Фестиваль, который организован в честь китайского Нового года, проводится в рамках крупного проекта «Зима в Москве». В него входят около 1,9 тыс. площадок.

Жители и гости Москвы могут выпить чай, съесть плюшки, поездить на коньках, ватрушках, лыжах, принять участие в мастер-классах, посетить ледовые шоу и театральные выступления.