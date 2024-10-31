Сергунина: эксперты из КНР поучаствуют в московской выставке «ПРОреставрацию»

В российской столице с 28 ноября по 1 декабря будет проходить третья выставка «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях». На ней объединятся профессионалы сферы, представители фирм, занимающихся производством, проектные институты, а также музеи и учебные заведения, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы — руководитель аппарата Мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

В выставке будут участвовать специалисты из разных стран. В их числе представители РФ, КНР, Турции, Индии, Сербии, отметила заммэра Москвы.

На мероприятии покажут около 120 российских методик, а также решений в области реставрации. Помимо этого, будут проведены примерно 150 разных мероприятий — мастер-классов, соревнований, лекций, а также бизнес-сессий, подчеркнула Сергунина.

Выставка заработает в круговом депо Николаевской железной дороги по адресу Комсомольская площадь, дом 3/30, строение 1. Его возвели в 1851 году по проекту архитектора Константина Тона. На территории объекта инфраструктуры установят мастерские для занятий творчеством, сделают зоны для проведения лекций и переговоров.

Посетителям мероприятия расскажут об актуальных подходах к реставрации. Некоторые из них используются и в российской столице. В частности, будет раскрыта техника реставрации художественного паркета середины XIX века в усадьбе Мясоедовых, а также фрагмента стенописи Новодевичьего монастыря.

Свои знания в области раскроют и иностранные специалисты. На мероприятии поучаствуют представители ЮНЕСКО. Они поделятся информацией о присвоении статуса объекта всемирного наследия. Специалисты из Армении расскажут о восстановлении раннесредневековых фресок. Реставраторы из Турции раскроют секрет, с помощью которого им удалось приспособить промышленную электростанцию в Стамбуле под обычную библиотеку.

Гости обсудят несколько главных тем — возрождение объектов архитектуры, способы превратить их в культурные центры и туристические точки притяжения.

Помимо этого, во время мероприятия проведут научную конференцию. Будут соревнования, в которых поучаствуют студенты образовательных учреждений из 14 регионов РФ, в том числе Новосибирска, ДНР, ЛНР, Иркутской, Ярославской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

Студентам нужно будет отреставрировать объекты из дерева, лепнину, масляную, монументальную живописи. Тех, кто выиграет, позовут на стажировку в Государственный научно-исследовательский институт реставрации, во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. Академика И.Э. Грабаря и лабораторию одной из ведущих компаний в сфере.

Все москвичи могут посетить мастер-классы. Их во время выставки будут проводить ежедневно. Гостям расскажут о техниках резьбы, восстановления фресок и икон. Также им покажут, как наносить серебро и золото на объекты, сделанные из меди.

Чтобы попасть на выставку, нужно зарегистрироваться на официальном сайте проекта.