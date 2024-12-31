Сергунина: 800 мероприятий проведут в музеях и библиотеках Москвы на каникулах

На первой неделе 2025 года, с 2 по 8 января, в музеях, библиотеках и культурных центрах российской столицы организуют мероприятия в рамках проекта « Зима в Москве ». Они пройдут на примерно 270 площадках в разных районах города, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Согласно программе, будет проведено 800 мероприятий. Среди них экскурсии, квесты, танцевальные, художественные, музыкальные выступления, мастер-классы, подчеркнула заммэра.

С 2 по 5 января в Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара заработают две площадки. Одна на 3-й Фрунзенской улице, а вторая на Ростовской набережной.

В филиалах пройдут викторины. Также посетителям покажут две постановки с элементом интерактива — «Снова Новый год» и «Письма бабушки Зимы». Также пройдут занятия, на которых научат создавать елочные игрушки, украшать открытки. Помимо этого, проделают научные эксперименты с катушками Теслы.

С 2 по 5 января в музее К. Г. Паустовского продемонстрируют театральное представление, научат создавать сувениры из пряжи, а также дадут возможность почитать части книги известных писателей и ознакомиться с диафильмом.

С 2 по 6 января для молодых посетителей библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева проведут мастер-классы. Их будут организовывать каждый день.

Посетителям предстоит пообщаться с балериной. Также они смогут научиться танцевать, сыграют на традиционных инструментах, вроде рожек, гуслей и гудков.

3 и 4 января в библиотеке-читальне имени И. С. Тургенева организуют спектакль. В нем покажут и расскажут о традициях рождества.

6 января в культурном центре «Огонек» будут спортивные и музыкальные конкурсы для маленьких посетителей и гостей города. Они будут петь, перевоплощаться в персонажей любимых произведений, а также попробуют посоревноваться друг с другом, играя в мяч.

С 2 по 8 января в Мультимедийном комплексе актуальных искусств организуют занятия по рисованию. Посетителям расскажут о жанрах и техниках. Организуют стилизованные открытки, а также картины и книжки-раскладушки.

С 3 по 8 января в Московском зоопарке организуют иммерсивное театральное представление «В поисках Деда Мороза». Жителям мегаполиса всех возрастов предложат участвовать в таких играх.

4 и 5 января в Центральной городской деловой библиотеке создадут праздничные сувениры. Изготавливать их будут в технике декупаж. Помимо этого, гостей научат создавать подвески для елок.

Для детей 4 и 5 января в Центральной городской деловой библиотеке проведут мероприятие «В гости к временам года». В нем появятся сказочные персонажи и творческие задания.

5 января в Центральной библиотеке №70 имени М. А. Шолохова продемонстрируют цирковое шоу «Загадка Снежной королевы». Для юных посетителей приготовили съедобные презенты.

В Музее космонавтики до 7 января будут проводить экскурсии «Новый год на МКС». Во время посещения гостям расскажут о том, какие у космонавтов есть обычаи, праздничная одежда и любимые кинокартины.

На большинство мероприятий можно попасть бесплатно. Для этого нужно лишь предварительно зарегистрироваться.

При этом некоторые мероприятия платные. Расписание приема гостей и условия похода можно узнать на официальном портале и в соцсетях той или иной культурной площадки.

В рамках проекта «Зима в Москве» объединится 1,9 тыс. площадок. Жители и гости города смогут выпить вкусный чай, съесть сладкое, поездить на лыжах, ватрушках, коньках, посетить мастер-классы и другие места.