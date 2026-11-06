Сергей Жуков рассказал об интересе зумеров к музыке «Руки Вверх!»
Сергей Жуков отметил интерес зумеров к старой музыке, стоявшей у истоков новых тенденций. Молодых слушателей среди поклонников «Руки Вверх!» немало, сообщает Общественная Служба Новостей.
По словам лидера группы Сергея Жукова, за последние десятилетия аудитория коллектива повзрослела. При этом интерес молодежи к творчеству группы удивил певца.
«Это уже серьезные дяди и тети, а не вчерашние девчонки и мальчишки. Солидные ребята. Хотя зумеров тоже немало, что меня удивило, они, кстати, очень интересуются старой музыкой, которая была на истоке новых тенденций», — сказал артист.
К 30-летию группа выпустила первый за 14 лет студийный альбом «Врубай на полную». Он стал 11-м в дискографии коллектива и включает 15 новых песен. Жуков сообщил, что музыканты уже работают над следующей пластинкой.
Юбилейные концерты начались летом 2026 года в Москве. Сейчас коллектив гастролирует по стране и планирует собрать крупнейшие стадионы. Один из недавних концертов прошел в Рязани.
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