Сергей Соседов заявил о падении спроса на женские группы

По его мнению, в истории российского шоу-бизнеса было немного по-настоящему удачных женских проектов. В качестве примеров он привел группы «Фабрика» и «ВИА Гра».

«Например, была группа „Фабрика“, которая выпускала неплохие хиты и имела уникальную концепцию. У них даже прослеживались в творчестве ненавязчивые фольклорные нотки. Это было очень красиво и задорно. Есть, конечно, пример „ВИА Гра“ — это детище Меладзе, которое распалось. По моему мнению, распались, потому что изжили себя. Людям надоела вульгарность. Если изначально еще коллектив мог привлечь неплохими песнями и красивой обложкой, то потом они совсем скатились. Но „Фабрика“ и „ВИА Гра“ — все это еще можно назвать творчеством, а вот то, что сейчас творится с женскими коллективами — это сущий ад. Данный жанр, как мне кажется, изжил себя, его будет тяжело реабилитировать. Всегда сольные вокалисты были интереснее, чем коллективное творчество. Потому что сольные вокалисты намного сложнее и индивидуальнее», — высказался Соседов.

Критик добавил, что мужские группы также практически исчезли со сцены. По его словам, интерес к коллективным проектам в целом заметно снизился, а слушатели чаще выбирают сольных исполнителей.

