Сергей Соседов призвал Славу уйти со сцены и сравнил ее с Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певица Слава (Анастасия Сланевская) теряет интерес публики и ради внимания устраивает провокационные выходки. Он сравнил ее с Аллой Пугачевой и предложил Славе завершить карьеру, сообщает Общественная Служба Новостей .

В интернете появилось видео, на котором певица Слава поправляет платье после посещения уборной, демонстративно приспуская подол. Этот ролик вызвал бурную реакцию пользователей, некоторые сравнили артистку с Натальей Штурм и Бритни Спирс.

Соседов прокомментировал поведение певицы. По его мнению, Слава прибегает к подобным действиям из-за утраты вокальной формы и снижения популярности.

«Кто такая Слава — певица одного хита. Если я сейчас напрягусь, то даже одной песни ее не вспомню. Новых песен, которые гремели бы со всех сцен страны и изо всех утюгов — тоже нет. Сплошное „нет“ по всем фронтам. Конечно, она будет устраивать шоу на камеру, чтобы вы написали об этом, другие СМИ упомянули ее», — пояснил Соседов.

Критик также сравнил Славу с Аллой Пугачевой, отметив, что обе артистки прибегают к скандалам ради внимания публики.

«Когда Пугачева потеряла голос, чтобы публика не утратила к ней интерес, она начала всех своими романами, скандалами приманивать. У Славы, полагаю, сейчас такой же период в творческой жизни. Таких звезд нужно гнать со сцены», — добавил Соседов.

Он призвал Славу отказаться от дальнейшей работы в музыкальной индустрии.

