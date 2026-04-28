Сергей Соседов назвал талантливых детей звезд эстрады

Музыкальный критик Сергей Соседов перечислил детей российских артистов, которых считает по-настоящему талантливыми. В их числе Стас Пьеха и Никита Пресняков, сообщает Общественная Служба Новостей .

Сергей Соседов заявил, что среди наследников знаменитостей есть те, кто добился успеха благодаря собственным способностям.

«Я считаю, что Стас Пьеха является достойным наследником своей династии знаменитых певцов. Он смог состояться как звезда, как певец. Ему даже не понадобилось покровительство его знаменитой бабушки. Он сам по себе очень талантливый человек, с хорошим тембром, музыкальным стилем», — сказал он.

Критик также положительно оценил Никиту Преснякова, отметив, что не стоит судить артиста только по известной фамилии.

«Да, это наследник сами знаете кого. Но парень ведь и в самом деле талантливый! Не вижу причин его не считать хорошим артистом только из-за его бабушки. Мне очень импонирует Никита», — добавил Соседов.

По мнению критика, талантливых представителей известных династий в российском шоу-бизнесе больше, чем принято считать.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.