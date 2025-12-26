Сергей Соседов допустил возвращение Ивана Урганта на телевидение в 2026 году

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что телеведущий Иван Ургант может вернуться на телевидение в 2026 году, если получит соответствующее разрешение, сообщает Газета.ru .

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что возвращение Ивана Урганта на телевидение возможно уже в 2026 году. По его словам, телеведущий ждет «высокого позволения», чтобы вновь появиться в эфире.

Соседов отметил, что Ургант остается востребованным и успешно работает вне телевидения, ведет корпоративные мероприятия в России и за рубежом. Критик подчеркнул, что многие зрители ждут возвращения шоумена на экран, поскольку он обладает талантом, юмором и харизмой.

«Я думаю, что Ивана Урганта многие ждут, потому что он очень талантливый человек, шоумен, независимо от его политических воззрений. Знаю, что он сейчас работает очень успешно, ведет корпоративы. Его с удовольствием приглашают разные компании, фирмы. Он не бедствует», — поделился Соседов.

По мнению критика, возвращение Урганта на телевидение сдерживается отсутствием разрешения со стороны руководства. Соседов добавил, что проект «Вечерний Ургант» официально не закрыт, однако запуск передачи зависит от решения администрации. Он считает, что если появится соответствующее разрешение, Ургант сможет сам выбрать канал для возвращения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.