Сергей Дворцов заявил о борьбе за наследство Пьера Нарцисса

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов заявил, что в семье Пьера Нарцисса продолжается конфликт из‑за раздела имущества артиста. Речь идет о доме, чайных плантациях и другой недвижимости, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам Дворцова, он занимается подготовкой сына покойного певца к музыкальной карьере и знаком с деталями семейного спора. Продюсер утверждает, что вокруг наследства развернулась серьезная борьба.

«Мы начали борьбу, не побоюсь этого слова, войну, за наследство Пьера Нарцисса. Это дом, чайные плантации, недвижимость и иные инвестиции, которые мать Нарцисса пытается отобрать и не отдать ни внучке, ни бывшей супруге певца — никому. Наши юристы сейчас решают данный вопрос. И подробностями мы обязательно поделимся», — заверил он.

Дворцов отметил, что сроки разрешения конфликта пока не определены. По его словам, в деле участвует несколько заинтересованных сторон, что может затянуть процесс раздела имущества.

