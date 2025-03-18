Съемки новой части «Пилы» заморожены из-за конфликта кинобоссов

Одиннадцатую часть культового фильма ужасов «Пила» планировали выпустить на экраны предстоящей осенью, но, скорее всего, ее не покажут, сообщает Peopletalk .

Создатели киноленты смогли сделать то, чего не удавалось совершить героям много лет: главный злодей может исчезнуть.

Как пишет The Hollywood Reporter, сценаристы фильма Патрик Мелтон и Маркус Дунстан написали черновик для этого триллера весной прошлого года. Официально съемки никто не отменял, но при этом никакого движения для реализации проекта не было.

«Все застопорилось на управленческом уровне. Это не имеет ничего общего с творчеством или чем-то еще», — считает Мелтон.

По его словам, юбилейная десятая часть хорошо прошла в прокате, а концепция позволяла выпустить достойное продолжение фильма ужасов. Но ответственные за этот фильм еще даже не сдвинули предполагаемую дату выхода. Премьера до сих пор намечена на 26 сентября 2025 года.

Главная линия фильмов строится на убеждениях серийного убийцы по прозвищу Конструктор, который после трагических событий в жизни пришел к выводу, что большинство людей не ценят собственную жизнь и не смогут этого изменить, пока не встретятся лицом к лицу со смертью.