Семьи бойцов СВО и волонтеры Подмосковья посетили спецпоказ фильма «Злой город»

Семьи участников спецоперации и волонтеры из Наро-Фоминска получили приглашение на спецпоказ исторического фильма Константина Буслова «Злой город», который состоялся в кинотеатре «Колибри».

Зал был полон, а тот, кто пришел раньше, получил возможность пообщаться с главным художником-постановщиком картины Сергеем Февралевым. Фильм рассказывает о сопротивлении города Козельска татаро-монгольскому войску.

Команда художника-постановщика построила город таким, какой он был на самом деле. Февралев признался, что увлекается археологией, сам ездит на раскопки. В «Злом городе» он создал все по-настоящему.

Фото - © Тюрюмина Анна

«Главная задача была — показать реальное русское Средневековье. Во время подготовки мы работали с археологами, в музейных фондах», — рассказал Февралев.

Перед показом он пожелал зрителям приятного просмотра и напомнил, что история циклична. Заключительный титр гласил: «Памяти павшим защитникам Отечества во все времена». Зал встал и начал аплодировать.

Фото - © Тюрюмина Анна

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.