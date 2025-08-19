Семейный фестиваль «Родные, любимые!» впервые провели в Солнечногорске

В усадьбе Василия Татищева состоялся Семейный фестиваль «Родные, любимые». Главными участниками мероприятия стали более 220 детей с ограниченными возможностями и из семей участников СВО, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для гостей организовали более 20 тематических локаций: передвижную экспозицию поисковых отрядов о Великой Отечественной войне, фотовыставку «Герои нашего времени» от Ассоциации Ветеранов СВО Московской области, площадку «Маленькие герои» по мотивам русских сказок и многие другие. Каждый желающий мог написать тёплые слова поддержки на акции «Письмо защитнику Отечества» или забрать домой питомца из приюта «Дарящие надежду».

С приветственными словами перед гостями выступил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк. Он рассказал об истории усадьбы Болдино и её восстановлении, которое проводит РВИО.

Именно здесь были созданы крупнейшие труды Василия Никитича Татищева «История Российская» и «Собрание законов древних русских», а также другие публицистические и научные сочинения. Во время фестиваля почётные гости и участники высадили аллею роз, ставшую символом возрождения усадьбы и преемственности поколений. Ранее силами РВИО на территории усадьбы был разбит фруктовый сад.

«Усадьба Татищева словно стала мостом между эпохами. Мы посадили здесь аллею роз как символ того, что добро и память передаются из поколения в поколение. Уверен, через годы эти розы будут цвести так же ярко, как сегодня светились глаза наших детей», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Также для участников фестиваля провели экскурсию по «Аллее правителей России». Она была открыта по инициативе Российского военно-исторического общества в 2017 году в Петроверигском переулке в Москве. Скульптурная композиция авторства Зураба Церетели состоит из 43 бюстов исторических личностей, которые руководили Россией за более чем тысячелетнюю историю, — от князя Рюрика до первого Президента РФ Бориса Ельцина. Свое окончательное место Аллея обрела на территории усадьбы Болдино.

«Проводя фестиваль, мы хотели, чтобы дети приобщались к нашим традиционным национальным ценностям, чтобы они увидели параллель, которая тянется от подвигов наших предков, в годы Великой Отечественной войны и до Героев сегодняшнего дня, которые защищают рубежи нашей Родины и осваивают национальные интересы. Очень важно прививать молодому поколению правильное восприятие прошедших и нынешних событий, любовь к родной стране, её людям и достижениям», — отметил начальник Окружного управления социального развития № 20 Аветис Башикян.

Фестиваль завершился патриотической акцией «Мой флаг. Моя гордость» в рамках которой участники мероприятия развернули большой государственный флаг. Событие приурочено к предстоящему Дню флага России.

Организаторами события выступили Российское военно-историческое общество, Министерство социального развития Московской области, администрация городского округа Солнечногорск, Ассоциация ветеранов СВО Московской области, местное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов в городском округе Солнечногорск, Движение Первых, «Молодая Гвардия Единой России», «Волонтёры Подмосковья», клуб «Активное долголетие».

Фестиваль «Родные, любимые!» планируют сделать ежегодным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.