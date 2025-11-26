Семейные секреты: стали известны подробности развода Гузеевой

66-летняя Лариса Гузеева недавно впервые стала бабушкой, а еще в 2019 году тайно развелась с мужем — ресторатором Игорем Бухаровым, сообщает kp.ru .

«Они развелись после 20 лет брака еще в 2019 году. Более шести лет назад», — рассказала журналистам знакомая актрисы.

Внучку Гузеевой Иву очевидцы вместе с ее мамой — 25-летней Ольгой Бухаровой — и самой актрисой очевидцы сняли в аэропорту, когда они возвращались из Тбилиси в Москву.

Кризис в отношениях с бывшим супругом у актрисы начался еще в 2009 году: она призналась в измене, произошел серьезный конфликт. Сам Бухаров сказал, что измены — это «не жизнь», и признался, что сам никогда Гузееву не предавал.

В 2016 году размолвки между супругами продолжились из-за замечаний Бухарова по поводу внешнего вида Гузеевой: тогда она набрала вес, а ресторатор, наоборот, похудел.

