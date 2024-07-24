Сегодня парк «Победы» посетила делегация Китайской Народной Республики

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Наро-Фоминским историко-краеведческим музеем была организована экскурсия по парку, в ходе которой делегация Китайской Народной Республики узнала историю города, передает пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.

«Показали им военную технику, которая служит напоминанием о героических страницах нашей истории, а также познакомили с историческими местами, хранящими память о героях нашего края и подвиге советских солдат», — следует из сообщения.

Этот визит стал отличной возможностью обменяться опытом и укрепить дружеские связи между нашими народами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Китай. Он рассказал, что партнерство с такими производителями важно для региона.

«Особенно я хотел бы подчеркнуть значимость сотрудничества в сфере образования — это обмен и студентами, и учениками, и учителями», — добавил Воробьев.