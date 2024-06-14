Седокова отменила участие в премии МУЗ-ТВ из-за экстренной операции

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова должна была вручать одну из премий МУЗ-ТВ, но внезапно отменила свое участие в последний момент из-за экстренной операции, сообщает StarHit .

Седокова внезапно почувствовала недомогание и вызвала медицинскую помощь. Оказалось, что знаменитости потребовалось срочное оперативное вмешательство. Что именно произошло с певицей, не уточняется, но медики уже провели все необходимые манипуляции и оставили пациентку под наблюдением.

«Это должен был быть отличный день. Алое платье на премию МУЗ-ТВ подготовлено, я вручаю одну из наград. Но, к сожалению, у жизни свои правила. Срочная операция, и вот я уже никуда не иду», — с грустью сообщила поклонникам Седокова.

Певица отметила, что, возможно, в будущем расскажет, какую операцию перенесла, а пока не готова к таким разговорам. По словам врачей, Седоковой предстоит длительное восстановление.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова зарабатывает не только на сцене, но и в бьюти-индустрии. Так, ее косметический бизнес и личный бренд одежды за год принесли чистой прибыли на 6,7 млн рублей.