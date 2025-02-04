Щелковскую центральную библиотеку отремонтируют в 2025 году

Щёлковская центральная библиотека получила финансирование на модернизацию по итогам конкурсного отбора в рамках национального проекта «Семья», сообщили в пресс-службе округа.

В этом году библиотека будет оснащена самым современным оборудованием. В читальном зале появится новый телевизор, электронное пианино, акустическая система, сплит-система, а также рулонные шторы системы «блэк-аут» для комфортного просмотра видеоконтента.

Сотрудники Щёлковской центральной библиотеки уже посетили производство компании «IDlogic», которая реализует современные информационные технологии в библиотечном деле.

После преобразования библиотека станет центром для самореализации молодёжи: у ребят появится доступ к широкому спектру новинок художественной и специализированной литературы.

В прошлом году в Центральной библиотеке на улице Пушкина были проведены масштабные ремонтные работы. В частности, были отремонтированы читальный зал и зона абонемента, приобретена модульная мебель, заменено освещение, а также выполнена перепланировка помещений.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.