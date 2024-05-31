Щелковские волонтеры присоединились к акции «Бегущая книга»
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Щелково
Волонтеры из Щелкова присоединились к забегу «Бегущая книга». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.
«Бегущая книга» — ежегодная масштабная социокультурная акция, которая объединяет десятки тысяч представителей библиотечного сообщества и любителей чтения во всех уголках России.
Акция нацелена на популяризацию библиотек, стимулирование интереса к чтению и интеллектуальному развитию. Кроме того, забег призван внести свой вклад в поддержание имиджа России как «самой читающей страны».
Организаторы и участники акции — сотрудники библиотек и волонтеры. Они бегут навстречу читателям и превращают в книголюбов всех от мала до велика. «Книгобежцы» развеивают стереотипный образ строгого и педантичного библиотекаря и вновь делают посещение библиотек актуальным и модным занятием.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.