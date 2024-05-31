Щелковские волонтеры присоединились к акции «Бегущая книга»

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Волонтеры из Щелкова присоединились к забегу «Бегущая книга». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

«Бегущая книга» — ежегодная масштабная социокультурная акция, которая объединяет десятки тысяч представителей библиотечного сообщества и любителей чтения во всех уголках России.

Акция нацелена на популяризацию библиотек, стимулирование интереса к чтению и интеллектуальному развитию. Кроме того, забег призван внести свой вклад в поддержание имиджа России как «самой читающей страны».

Организаторы и участники акции — сотрудники библиотек и волонтеры. Они бегут навстречу читателям и превращают в книголюбов всех от мала до велика. «Книгобежцы» развеивают стереотипный образ строгого и педантичного библиотекаря и вновь делают посещение библиотек актуальным и модным занятием.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.