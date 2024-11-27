Счастливая избранница: в СМИ заговорили о возможном браке Ди Каприо

В западных СМИ появились фотографии с отдыха популярного актера Леонардо Ди Каприо и его нынешней девушки — 27-летней модели Виттории Черетти, на которых на безымянном пальце левой руки девушки можно заметить кольцо, сообщает «Вечерняя Москва».

Издание DeuxMoi предположило скорый возможный брак пары, но слухи не подтвердили люди из близкого окружения актера в беседе с изданием Page Six.

Виттория Черетти — уроженка Италии, она появилась на свет в городе Брешиа в июне 1998 года. В школе она всерьез увлекалась психологией и актерским мастерством, но долгие годы ее главной мечтой оставалась карьера модели. Уже став известной, она признавалась, что, если бы с моделингом не сложилось, она бы выбрала одно из своих школьных увлечений.

В компании Ди Каприо девушку стали часто замечать с 2023 года: она разрушила «проклятие» актера, который долгое время встречался только с девушками не старше 25 лет.