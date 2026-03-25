Сардарян назвал роман Симоньян философским предупреждением

Профессор МГИМО Генри Сардарян назвал роман Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет цифра» философским предупреждением о рисках постгуманизма, сообщает RT .

В рецензии для журнала «Управление и политика» Сардарян предложил рассматривать произведение не только как художественный текст, но и как эсхатологическую аллегорию. По его мнению, роман отражает кризис человеческой идентичности в эпоху техноглобализма и поднимает вопросы цифровой цивилизации.

Профессор проанализировал книгу через призму наследия русских мыслителей — Владимира Соловьева, Николая Бердяева и Константина Леонтьева. Он отметил, что автор противопоставляет Слово как носителя смысла и Цифру как безличный алгоритм.

«Произведение Симоньян следует рассматривать не только как художественный текст, но и как философское предупреждение о рисках постгуманистического проекта», — пишет Сардарян в аннотации.

В конце января тираж романа достиг 100 тыс. экземпляров. Главный редактор RT Маргарита Симоньян также получила специальный приз жюри Национальной литературной премии «Слово» за этот роман.

