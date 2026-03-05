Самый массовый полуфинал конкурса «Это у нас семейное» пройдет с 13 по 16 марта

С 13 по 16 марта 2026 года в Москве более 1800 участников из более 340 семей Центральной России поборются за шанс выйти в финал конкурса «Это у нас семейное», передает пресс-служба организаторов.

В окружном полуфинале самого массового проекта Президентской платформы «Россия — страна возможностей» участники пройдут серию интеллектуальных, творческих и спортивных испытаний, объединенных темой «Быть семьей». Победители представят свой регион в июле 2026 года на финале конкурса в Москве и поборются за главные призы — 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов.

Московский полуфинал конкурса «Это у нас семейное» станет самым масштабным и многочисленным очным мероприятием второго сезона проекта. К участию в нем приглашены семейные команды, состоящие из трех поколений, из всех 18 регионов ЦФО: Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей и города федерального значения Москвы, а также две семьи из Республики Казахстан.

Семейные команды пройдут интеллектуальные, спортивные и творческие испытания, где импредстоит продемонстрировать эрудицию, смекалку и умение работать в команде. Часть заданий будет связана с культурным кодом России — ключевой темой сезона. 16 марта пройдет церемония подведения итогов, где будут объявлены фамилии семей-победителей полуфинала.

Обладателей путевок в финал ждет поездка в Москву и — по итогам участия в финале — семейное путешествие. Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» проходят с ноября 2025 года по май 2026 года. В них вышли более 1500 семей из 86 регионов России, в том числе и две семьи из Республики Казахстан. Победители станут известны 8 июля 2026 года — в День семьи, любви и верности. Всего в заявочной кампании второго сезона принял участие 726 191 человек из 196 576 семей из всех 89 регионов России вместе со своими родственниками, проживающими в 82 странах. Конкурс «Это у нас семейное» — частьнационального проекта «Семья».